شركة فايزر تطلب من السلطات الصحية اليابانية الترخيص لعقارها المضاد لفيروس كورونا

أخبار اليابان



شعار فايزرمطبوع ثلاثي الأبعاد بالقرب من الأدوية من نفس الشركة المصنعة في هذا الرسم التوضيحي الذي تم التقاطه في 29 سبتمبر/ أيلول 2021. دادو روفيك/ رويترز.

طوكيو (رويترز) - قدمت شركة فايزر طلبا للسلطات الصحية اليابانية من أجل الترخيص لعقاره الفموي الفعال بنسبة 90% في معالجة المرض الذي يسببه فيروس كورونا. وكانت الشركة قد كشفت أن الحبوب التي أنتجتها لمعالجة المرضى بفيروس كورونا فعالة جدا في خفض أعراض الإصابة ومخاطر الوفاة.

وقالت فايزر في بيان إن التطبيق يعتمد على تجارب المرحلة الثانية / الثالثة العالمية التي كانت اليابان جزءًا منها.

مع ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا مرة أخرى، تراهن اليابان بشدة على العلاج الفموي لدرء الإصابات والوفيات الخطيرة. قال رئيس الوزراء كيشيدا فوميئوالأسبوع الماضي إنه يهدف إلى توزيع حبوب فايزر الشهر المقبل بعد تأمين مليوني جرعة خلال مكالمة في ديسمبر/ كانون الأول مع الرئيس التنفيذي ألبرت بورلا.

بدأت الحكومة بالفعل في توزيع حبوب مولنوبيرافير المضادة للفيروس كورونا بعد موافقتها على دفع حوالي 1.2 مليار دولار لشركة ميرك وشريكتها Ridgeback Biotherapeutics مقابل 1.6 مليون حبة.

يتسبب متحور أوميكرون شديد العدوى في زيادة حالات كورونا بشكل سريع. سجلت اليابان 18859 إصابة جديدة يوم الخميس، وفقًا لإحصاء أجرته هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية NHK، وهو أكبر عدد منذ 2 سبتمبر/ أسلول خلال الموجة الخامسة من انتشار الوباء في البلاد.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، الترجمة من إعداد nippon.com)