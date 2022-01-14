النفط يصعد رغم احتمالات سحب الصين من مخزوناتها الاستراتيجية

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لندن (رويترز) - ارتفعت العقود الآجلة للنفط يوم الجمعة في طريقها لتحقيق مكاسب للأسبوع الرابع مدعومة بقيود العرض وضعف الدولار وعلى الرغم من أن مصادر تقول إن الصين تستعد للسحب من احتياطيات الخام قرب السنة القمرية الجديدة.

وصعدت العقود الآجلة لمزيج برنت 1.16 دولار أو 1.4 بالمئة إلى 85.63 دولار للبرميل الساعة 1125 بتوقيت جرينتش في أعلى مستوى منذ شهرين ونصف الشهر.

وزادت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.06 دولار أو 1.3 بالمئة إلى 83.18 دولار للبرميل.

وتحولت أسعار النفط الخام للزيادة فيما اتجه الدولار نحو ما يمكن أن يكون أكبر انخفاض أسبوعي له منذ ما يربو على عام. ويجعل ضعف الدولار السلع الأولية في متناول حائزي العملات الأخرى.

وتوقعت عدة بنوك أن تبلغ أسعار النفط 100 دولار للبرميل هذا العام إذ من المنتظر أن يتجاوز الطلب العرض.

ومع ذلك قالت مصادر لرويترز إن الصين تعتزم السحب من احتياطيات النفط قرب عطلة رأس السنة القمرية الجديدة بين 31 يناير كانون الثاني والسادس من فبراير شباط في إطار خطة تنسقها الولايات المتحدة مع مستهلكين رئيسيين آخرين لخفض الأسعار العالمية.

(إعداد سها جادو للنشرة العربية)

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