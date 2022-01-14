الذهب يتجه لتسجيل أكبر زيادة أسبوعية منذ نوفمبر

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(رويترز) - تتجه أسعار الذهب يوم الجمعة إلى تسجيل أعلى زيادة أسبوعية منذ نوفمبر تشرين الثاني، مدعومة بانخفاض الدولار والعائد على سندات الخزانة الأمريكية، في حين يترقب المتعاملون المزيد من البيانات الاقتصادية لاستجلاء الإطار الزمني لتقليص برنامج البنك المركزي الأمريكي لشراء السندات.

وبحلول الساعة 0624 بتوقيت جرينتش زاد الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1826.51 دولار للأوقية (الأونصة) وارتفع بنحو 1.7 بالمئة هذا الأسبوع. وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 1826.80 دولار للأوقية.

ويتجه الدولار إلى تكبد أكبر خسارة أسبوعية في ثمانية شهور، مما يجعل الذهب أقل ثمنا لحائزي العملات الأخرى. كما يواجه العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشرة أعوام أول تراجع أسبوعي منذ أربعة أسابيع.

ويترقب المستثمرون يوم الجمعة بيانات اقتصادية أمريكية تشمل مبيعات التجزئة والإنتاج الصناعي، بعدما جاءت بيانات التضخم لشهر ديسمبر كانون الأول متفقة مع التوقعات.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى زادت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 23.16 دولار للأوقية، وتتجه صوب تسجيل أفضل أداء أسبوعي في شهرين.

وارتفع البلاتين 0.9 بالمئة إلى 978.32 دولار للأوقية ويتجه نحو تسجيل زيادة أسبوعية.

وانخفض البلاديوم 0.8 بالمئة إلى 1871.87 دولار للأوقية ويتجه صوب تكبد خسارة أسبوعية.

(إعداد مروة سلام للنشرة العربية - تحرير سها جادو)

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