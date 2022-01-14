أمريكا تندد بتجربة كوريا الشمالية الصاروخية

أخبار اليابان

(رويترز) - نددت الولايات المتحدة يوم الجمعة بأحدث تجربة صاروخية أجرتها كوريا الشمالية قائلة إنها تشكل تهديدا للدول المجاورة وللمجتمع الدولي.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية في بيان أرسل بالبريد الإلكتروني "ما زلنا ملتزمين بالنهج الدبلوماسي تجاه كوريا الديمقراطية وندعوها إلى الدخول في حوار. ولا يزال التزامنا بالدفاع عن جمهورية كوريا واليابان لا يتزعزع" في إشارة إلى كوريا الجنوبية.

واختبرت كوريا الشمالية يوم الجمعة صاروخين على الأقل في ثالث تجربة من نوعها في أسبوعين، وذلك بعد ساعات من انتقادها تحركا أمريكيا لفرض عقوبات جديدة ردا على تجاربها السابقة ووصفها ذلك بأنه "استفزاز" وتوجيهها إنذارا برد قوي.

(إعداد سها جادو للنشرة العربية)

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