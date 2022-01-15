حقائق- إصابات كورونا العالمية تتجاوز 320.15 مليون والوفيات 5 ملايين و872455

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(رويترز) - أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 320.15 ‭‭‭‭‭‭‬‬‬‬‬‬‬‬‬مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى خمسة ملايين و872455.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر كانون الأول 2019.

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة

الولايات المتحدة 849726 64082811

الهند 485350 36582129

البرازيل 620609 22815827

المملكة المتحدة 151612 15066395

فرنسا 126530 13240304

روسيا 668960 10747125

تركيا 84098 10231247

إيطاليا 140188 8155645

إسبانيا 90620 7930528

ألمانيا 115163 7778138

- وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:

الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات

27 - العراق 24229 2104940

43 ‬‬‬‬- الأردن 12959 1095087

46 - المغرب 14945 1025898

المصدر: يعتمد إحصاء رويترز على بيانات وزارات الصحة والمسؤولين الحكوميين حتى الساعة 2200 بتوقيت جرينتش.

(إعداد حسن عمار للنشرة العربية)

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