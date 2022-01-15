حقائق- إصابات كورونا العالمية تتجاوز 320.15 مليون والوفيات 5 ملايين و872455
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(رويترز) - أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 320.15 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى خمسة ملايين و872455.
وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر كانون الأول 2019.
وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:
الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة
الولايات المتحدة 849726 64082811
الهند 485350 36582129
البرازيل 620609 22815827
المملكة المتحدة 151612 15066395
فرنسا 126530 13240304
روسيا 668960 10747125
تركيا 84098 10231247
إيطاليا 140188 8155645
إسبانيا 90620 7930528
ألمانيا 115163 7778138
- وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:
الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات
27 - العراق 24229 2104940
43 - الأردن 12959 1095087
46 - المغرب 14945 1025898
المصدر: يعتمد إحصاء رويترز على بيانات وزارات الصحة والمسؤولين الحكوميين حتى الساعة 2200 بتوقيت جرينتش.
(إعداد حسن عمار للنشرة العربية)
(c) Copyright Thomson Reuters 2022. Click For Restrictions -
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