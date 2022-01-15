أمريكا تؤكد التزامها القوي بالدفاع عن كوريا الجنوبية

أخبار اليابان





لوس انجليس (رويترز) - قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن الوزير أنتوني بلينكن أكد مجددا التزام الولايات المتحدة بالدفاع عن كوريا الجنوبية في اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الكوري الجنوبي يوم الجمعة، في أعقاب إجراء كوريا الشمالية ثلاث تجارب على إطلاق صواريخ باليستية هذا العام.

وقال المتحدث باسم الوزارة نيد برايس إن "بلينكن... سلط الضوء على أهمية استمرار التعاون الثلاثي بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان، وأكد مجددا على التزام الولايات المتحدة القوي بالدفاع عن كوريا الجنوبية".

(إعداد حسن عمار للنشرة العربية)

(c) Copyright Thomson Reuters 2022. Click For Restrictions -

https://agency.reuters.com/en/copyright.html