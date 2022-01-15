أوكيناوا اليابانية تسجل زيادة قياسية في إصابات كورونا

أخبار اليابان

(رويترز) - سجلت مقاطعة أوكيناوا في جنوب اليابان زيادة قياسية في الإصابات اليومية بمرض كوفيد-19 يوم السبت بفعل انتشار المتحور أوميكرون سريع الانتشار.

وأعلنت المقاطعة، التي تستضيف 70 بالمئة من المنشآت العسكرية الأمريكية في اليابان، تسجيل 1829 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم السبت.

وسبق أن عبر حاكم المقاطعة ديني تاماكي عن غضبه بشأن ما وصفها بأنها إجراءات مكافحة غير ملائمة للعدوى في القواعد الأمريكية أدت لانتشار المرض بين الناس.

وشددت اليابان قيود مكافحة فيروس كورونا في ثلاث مناطق تستضيف منشآت عسكرية أمريكية أعلنت بدورها فرض إجراءات مكافحة أشد للمرض.

وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية أن منطقة أوساكا في غرب البلاد ستشهد أيضا على الأرجح تسجيل عدد إصابات قياسي بكوفيد-19 يوم السبت، إذ رصدت أكثر من ثلاثة آلاف إصابة يومية.

(إعداد مروة سلام للنشرة العربية - تحرير أحمد صبحي)









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