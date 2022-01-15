وسائل إعلام رسمية: العاصمة الصينية بكين تسجل أول إصابة محلية بأوميكرون

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بكين (رويترز) - قالت وسائل الإعلام الحكومية بالصين إن العاصمة بكين سجلت يوم السبت أول إصابة منقولة محليا لسلالة أوميكرون المتحورة من فيروس كورونا وذلك قبل أسابيع فقط من انطلاق دورة الألعاب الأولمبية الشتوية.

وذكر التلفزيون الرسمي يوم السبت أنه تم تشخيص الإصابة الجديدة على أنها سلالة أوميكرون.

وجاء اكتشاف سلالة أوميكرون في بكين في وقت تكثف فيه المدن في جميع أنحاء البلاد تأهبها ضد الفيروس قبل دورة الألعاب الأولمبية الشتوية المقرر أن تبدأ في الرابع من فبراير شباط.

وحذرت السلطات أيضا من أن سلالة أوميكرون تزيد من خطر انتقال كوفيد-19 مع سفر عدد أكبر من الناس في جميع أنحاء البلاد والعودة إلى الصين من الخارج لقضاء عطلة رأس السنة القمرية الجديدة التي تبدأ في نهاية الشهر.

ونصحت العديد من الحكومات المحلية السكان بعدم مغادرة المدن دون داع خلال العطلة في حين تم تعليق عشرات الرحلات الدولية والمحلية.

وبخلاف بكين سجلت الصين إصابات منقولة محليا لسلالة أوميكرون في ما لا يقل عن أربعة أقاليم وبلديات أخرى مثل مدينة تيانجين الشمالية وإقليم خنان الأوسط وإقليم قوانغدونغ الجنوبي وإقليم لياونينغ الشمالي الشرقي. ولكن لا يزال العدد الإجمالي لإصابات أوميكرون غير واضح.

(إعداد أحمد صبحي للنشرة العربية- تحرير أحمد حسن)

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