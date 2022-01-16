حقائق-إصابات كورونا العالمية تتجاوز 323‭‬ مليونا والوفيات 5 ملايين و878745

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(رويترز) - أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 323 ‭‭‭‭‭‭‬‬‬‬‬‬‬‬‬مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى خمسة ملايين و878745.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر كانون الأول 2019.

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة

الولايات المتحدة 852928 65054711

الهند 485752 36850962

البرازيل 620856 22927203

المملكة المتحدة 151612 15066395

فرنسا 126721 13569675

روسيا 668960 10747125

تركيا 84265 10299104

إيطاليا 140548 8356514

إسبانيا 90759 8093036

ألمانيا 115357 7854045

- وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:

الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات

27 - العراق 24242 2110683

43 ‬‬‬‬- الأردن 12959 1095087

46 - المغرب 14954 1034399

المصدر: يعتمد إحصاء رويترز على بيانات وزارات الصحة والمسؤولين الحكوميين حتى الساعة 2200 بتوقيت جرينتش.

(إعداد حسن عمار للنشرة العربية)

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