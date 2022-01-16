تصاعد المخاوف بشأن الوضع على جزيرة تونجا بعد موجات تسونامي ناجمة عن بركان

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ولنجتون (رويترز) - تبذل دول بالمحيط الهادي ومنظمات إنسانية جهودا لإجراء اتصالات مع جزيرة تونجا اليوم الأحد بعد أن تسببت موجات مد بحري عاتية (تسونامي) ناجمة عن ثوران بركاني هائل في قطع اتصالات الهاتف والإنترنت مما أثار المخاوف بشأن الوضع على الجزيرة الصغيرة.

وثار بركان تحت الماء قبالة تونجا يوم السبت مما أثار تحذيرات من حدوث تسونامي وأوامر إخلاء على شواطئ تونجا وفي عدد من جزر جنوب المحيط الهادي حيث أظهرت لقطات مصورة نُشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي موجات تقتحم بيوتا على الساحل.

وتعطلت خطوط الإنترنت والهاتف في حوالي الساعة 6:40 مساء بالتوقيت المحلي أمس السبت، مما ترك سكان الجزيرة البالغ عددهم 105 آلاف دون أي وسيلة اتصال فعليا.

وقالت جاسيندا أرديرن رئيسة وزراء نيوزيلندا التي تقع على بعد 1481 ميلا من تونجا في بيان على انستجرام "صور الثوران البركاني الذي وقع بالقرب من تونجا تثير القلق بشكل كبير".

وأضافت "الاتصالات باتت صعبة بسبب الانفجار لكن فريقا من قوات دفاعنا يعمل بالتعاون مع وزارة الخارجية في الوقت الذي نتحدث فيه حاليا لتحديد ما هو مطلوب والكيفية التي يمكن أن نساعد بها".

وقالت وزارة الخارجية في نيوزيلندا إنه لم ترد أنباء عن وقوع إصابات أو وفيات بعد لكن الاتصالات محدودة.

وقال مكتب المحيط الهادي للاتحاد الدولي للصليب الأحمر والهلال الأحمر في سوفا في فيجي إنه يراقب الوضع وليس لديه أي معلومات بشأن حجم الأضرار أو الضحايا.

وثار البركان على نحو متكرر خلال العقود القليلة الماضية لكن ثورانه أمس السبت كان مدويا للغاية لدرجة أن السكان في مناطق من فيجي ونيوزيلندا البعيدتين قالوا إنهم سمعوا ذلك.

والتقطت الأقمار الصناعية صورا لثوران البركان حيث تسبب الانفجار في تصاعد أعمدة الدخان في الهواء وعلى ارتفاع حوالي 12 ميلا فوق مستوى سطح البحر.

وباتت السماء فوق تونجا ملبدة بالغيوم السوداء نتيجة الرماد.

وأدت الانفجارات الناجمة عن ثوران البركان إلى تحذيرات من حدوث تسونامي عبر المحيط الهادي حيث طالبت الولايات المتحدة واليابان الناس على سواحلهما على المحيط الهادي بالابتعاد عن الشواطئ.

وأصدرت أستراليا تحذيرات من حدوث تسونامي بحري على سواحل ولاية نيو ساوث ويلز وجزيرة لورد هاو‭‭‭ ‬‬‬وجزيرة نورفولك وقالت إنه تم إغلاق الشواطئ على طول ساحل الولاية. كما صدرت تحذيرات من تسونامي في نيوزيلندا.

(إعداد حسن عمار للنشرة العربية - تحرير عبد الفتاح شريف)









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