اليابان تنصح مئات الآلاف بترك بيوتهم بسبب خطر تسونامي بعد ثوران بركان

أخبار اليابان





طوكيو (رويترز) - ذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (إن.إتش.كيه) أن السلطات اليابانية نصحت مئات الآلاف بترك بيوتهم يوم الأحد بعد أن اجتاحت أمواج تعدي ارتفاعها مترا مناطق ساحلية عقب ثوران بركان تحت الماء قبالة جزيرة تونجا مما تسبب في إطلاق تحذيرات من حدوث موجات مد عاتية (تسونامي).

وقالت إن.إتش.كيه إن النصيحة صدرت لنحو 230 ألف شخص في أنحاء ثماني مقاطعات بسبب خطر تسونامي. ومن بين المناطق التي تلقت التحذير مناطق اجتاحها تسونامي عام 2011 المدمر في اليابان.

وأضافت إن.إتش.كيه أن عشرة سفن انقلبت في مقاطعة كوتشي في جزيرة شيكوكو في جنوب اليابان، وأن الخطوط الجوية اليابانية ألغت 27 رحلة في مطارات بأنحاء البلاد.

وذكرت وكالة كيودو للأنباء أن ثوران البركان الذي حدث ليلا تسبب في تأخير رحلات قطارات وخدمات بريدية في بعض المناطق كما قضى بعض السكان ليلة باردة بعد أن غادروا بيوتهم إلى مناطق مرتفعة.

(إعداد محمد عبد اللاه للنشرة العربية - تحرير أحمد صبحي)

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