ليفربول يتقدم للمركز الثاني بالفوز بثلاثية على برنتفورد

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(رويترز) - تقدم ليفربول إلى المركز الثاني في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بفوزه 3-صفر على برنتفورد بأهداف فابينيو وأليكس أوكسليد-تشامبرلين وتاكومي مينامينو في أنفيلد يوم الأحد.

واجتاز فريق المدرب يورجن كلوب منافسه تشيلسي في الجدول وبات يتأخر بفارق 11 نقطة عن مانشستر سيتي المتصدر، لكن ليفربول يملك مباراة واحدة مؤجلة. وفاز سيتي 1-صفر على تشيلسي يوم السبت.

وهذا الفوز أوقف سلسلة من ثلاث مباريات دون فوز لليفربول في الدوري ما تسبب في ابتعاده عن سباق المنافسة على اللقب.

وافتقد ليفربول الثنائي محمد صلاح وساديو ماني بسبب مشاركتهما في كأس الأمم الأفريقية، وعانى في البداية أمام دفاع برنتفورد المتكتل، لكنه افتتح التسجيل قبل الاستراحة مباشرة عن طريق ركلة ركنية نفذها ترينت ألكسندر-أرنولد وحولها فابينيو برأسه إلى هدف.

وحاول برنتفورد الصمود بعد الاستراحة رغم أن ديوجو جوتا سدد في القائم في الدقيقة 62 بعد جهد من ألكسندر-أرنولد، كما تدخل ألفارو فرنانديز حارس برنتفورد في إنقاذ انفراد من اللاعب البرتغالي.

واستمرت النتيجة دون تغيير حتى الدقيقة 69 عندما قابل أوكسليد-تشامبرلين كرة عرضية من آندي روبرتسون وأضاف الهدف الثاني برأسه من مدى قريب.

واختتم البديل الياباني مينامينو الأهداف بعدما تبادل الكرة مع روبرتو فيرمينو بالقرب من مرمى الفريق الزائر.

وشهدت المباراة أول مشاركة في الدوري للشاب كايدي جوردون لاعب ليفربول البالغ عمره 17 عاما وكاد أن يسجل لولا تدخل فرنانديز.

وأبدى كلوب سعادته بطريقة تعامل ليفربول مع المنافس وقال "ليس من السهل على الإطلاق اللعب ضد برنتفورد حتى أكون أمينا".

وأضاف "يلعب المنافس في المعتاد بشكل مختلف، لكن أسلوب لعبه أمامنا كان صعبا حقا. كانت هناك الكثير من الأوقات التي تحلق فيها الكرة في الهواء، وعندما كانت على الأرض، كان علينا بدء اللعب".

وتابع "لا تكون الأمور سلسة دائما لكن هكذا تسير الأمور. الركلات الثابتة يمكن أن تفتتح التسجيل، وهذا ما حدث اليوم. ربما كان بوسعنا التسجيل قبل ذلك، لكن سجلنا بعدها هدفين رائعين".

وقال فابينيو صاحب الهدف الأول "كنا نحتاج إلى هذه النقاط الثلاث وهذا الأداء الجيد، لذا كان من الرائع أن نفعل ذلك أمام جماهيرها. من المناسب أن تزداد ثقتنا".

وأضاف "لعب الفريق بشكل رائع أثناء الاستحواذ على الكرة. ظهر الثلاثي الهجومي بشكل رائع. صنعنا الكثير من الفرص للتسجيل. كانت فرصة للجميع لإظهار إمكاناته".

ويحتل برنتفورد، الوافد على دوري الأضواء، المركز 14 وله 23 نقطة.

وقال توماس فرانك مدرب برنتفورد "ظهرنا بشكل لا يصدق في الشوط الأول أمام أحد أفضل فرق العالم، ونجحنا في الحد من خطورته. إذا خرجنا بتعادل دون أهداف لكانت قصة أخرى، لكن إذا كنا نريد الخروج بنقاط فلا يمكن استقبال أهداف من ركلات ثابتة".

وأضاف "هذه مناسبة كبيرة باللعب في أحد أشهر الأماكن في العالم، لكن يجب الاستمتاع بالأمر لمدة 30 ثانية قبل المباراة، وبعد ذلك يمكنك الاستمتاع فقط إذا حققت الفوز".

(إعداد أسامة خيري للنشرة العربية)

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