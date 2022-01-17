اليابان: كوريا الشمالية أطلقت ما يعتقد أنه صاروخ باليستي

أخبار اليابان

سول (رويترز) - قال خفر السواحل الياباني إن كوريا الشمالية أطلقت يوم الاثنين ما يمكن أن يكون صاروخا باليستيا، في رابع تجربة هذا الشهر حيث تمضي بيونجيانج قدما في تطوير قدرات عسكرية جديدة وسط تعثر المحادثات مع الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية.

وأفاد الجيش في كوريا الجنوبية بأن كوريا الشمالية أطلقت "مقذوفا غير معلوم" تجاه المحيط قبالة ساحلها الشرقي.

وأجرت كوريا الشمالية منذ بداية العام ثلاث تجارب أخرى في تتابع سريع على نحو غير معتاد لاختبارات الأسلحة. واشتملت اثنتان من هذه التجارب على إطلاق "صاروخين أسرع من الصوت" قادرين على المناورة بعد الإطلاق في حين كانت التجربة الثالثة التي جرت يوم الجمعة على إطلاق صاروخين باليستيين من النوع قصير المدى من على متن عربات قطار.

ولم يعرف على الفور نوع الصاروخ الذي أطلقته يوم الاثنين.

ودفعت هذه التجارب إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى فرض عقوباتها الأولى على بيونجيانج يوم الأربعاء ودعت مجلس الأمن الدولي إلى إدراج العديد من الأفراد والكيانات في كوريا الشمالية على القائمة السوداء.

ودافعت كوريا الشمالية عن التجارب الصاروخية ووصفتها بأنها حق سيادي في الدفاع عن النفس واتهمت الولايات المتحدة بتصعيد الموقف عمدا من خلال عقوبات جديدة‭‭‭.‬‬‬

(إعداد حسن عمار للنشرة العربية - تحرير عبد الفتاح شريف)

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