أوساكا تتجاوز عقبة أوسوريو في مباراتها الافتتاحية في ملبورن

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ملبورن (رويترز) - تجاوزت نعومي أوساكا حاملة اللقب اختبارا صعبا غير متوقع أمام الكولومبية كاميلا أوسوريو لتبلغ الدور الثاني في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس بفوزها 6-3 و6-3 باستاد رود ليفر يوم الاثنين.

وبدت الأمور سهلة على اللاعبة اليابانية المصنفة الأولى على العالم سابقا عندما تقدمت 5-صفر سريعا في المجموعة الأولى لكن أوسوريو حافظت على إرسالها لأول مرة مما أثار حماسها، ثم بدأت في رد كل تسديدات أوساكا نحوها.

واحتاجت أوساكا إلى إنقاذ نقطتين لكسر إرسالها لتفوز بالمجموعة الأولى ثم واجهت نقطتين أخريين لخسارة شوط إرسالها في المجموعة الثانية قبل أن تتفوق على المصنفة 50 عالميا بتسديداتها القوية من الخط الخلفي.

وقالت المصنفة 13 التي تواجه في الدور الثاني ديانا ياستريمسكا أو ماديسون برينجل مع سعيها لتحقيق لقبها الثالث في ملبورن "العودة إلى هنا شيء مميز دائما".

وأضافت "أعتقد أنها لعبت بطريقة رائعة. بشكل عام، أنا سعيدة فقط لوجودي هنا، وسعيدة برؤية الجميع في الجمهور وآمل أن نقدم لكم عرضا رائعا".

(اعداد أحمد ماهر للنشرة العربية)

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