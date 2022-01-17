المؤشر نيكي يرتفع عن أدنى مستوياته في ستة أسابيع مدعوما بشركات الرقائق

أخبار اليابان





طوكيو (رويترز) - أغلق المؤشر نيكي القياسي على ارتفاع يوم الاثنين مدعوما بأسهم شركات صناعة الرقائق التي صعدت متبعة خطى نظيراتها الأمريكية وقفز سهم فاست لتجارة التجزئة المشغلة لسلسلة يونيكلو للملابس لليوم الثاني مما زاد من دعم المؤشر.

وأغلق نيكي على ارتفاع 0.74 في المئة إلى 28333.52 نقطة بعد أن سجل أدنى انخفاض يومي منذ السادس من ديسمبر كانون الأول يوم الجمعة وبلغ 27889.21 نقطة. وارتفعت ثلاثة أسهم مقابل كل سهم هابط على المؤشر.

وزاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.42 في المئة.

وارتفع سهم فاست للتجزئة 1.86 بالمئة لتصبح أكبر رابح على المؤشر نيكي مواصلة ارتفاعها بعد أن حققت أرباحا أعلى من المتوقع.

وارتفعت أسهم عملاقي الرقائق في اليابان طوكيو إلكترون 0.44 بالمئة وأدفانتست 0.65 بالمئة.

وكان أكبر خاسر على المؤشر نيكي هو سهم توهو زينك الذي هبط 4.50 بالمئة وتلاه سهم ياماتو القابضة بانخفاضه 2.83 بالمئة.

(إعداد لبنى صبري للنشرة العربية - تحرير منير البويطي)

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