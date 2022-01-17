الصين تدعو إلى السلام والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية

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بكين (رويترز) - حثت وزارة الخارجية الصينية يوم الاثنين الأطراف المعنية أن تأخذ في اعتبارها السلام والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية بعد أن قال خفر السواحل الياباني إن كوريا الشمالية أطلقت ما يشتبه بأنهما صاروخان باليستيان قصيرا المدى.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو لي جيان للصحفيين في إحاطة دورية في بكين إن الصين تأمل أن تتعاون الأطراف المعنية في الوصول لتسوية سياسية لقضايا شبه الجزيرة الكورية.

(إعداد ندى صلاح للنشرة العربية - تحرير سها جادو)

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