وزارة: مصر تدرس إصدار سندات في اليابان للمرة الأولى

أخبار اليابان





القاهرة (رويترز) - قالت وزارة المالية المصرية في بيان يوم الاثنين إن مصر تدرس إصدار سندات في اليابان للمرة الأولى.

جاء ذلك خلال لقاء بين وزير المالية محمد معيط والسفير الياباني بالقاهرة.

وقال بيان الوزارة إن إصدار السندات يأتي "ضمن خطط إصدار السندات الحكومية المتنوعة متوسطة وطويلة الأجل، التي تستهدف أدوات جديدة مثل الصكوك، وسندات التنمية المستدامة، والسندات الخضراء".

(تغطية صحفية أحمد إسماعيل - إعداد معتز محمد للنشرة العربية)

(c) Copyright Thomson Reuters 2022. Click For Restrictions -

https://agency.reuters.com/en/copyright.html