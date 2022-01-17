الرئيس التنفيذي لفايزر: فيروس كورونا سيستمر في الانتشار سنوات طويلة

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باريس (رويترز) - قال ألبرت بورلا الرئيس التنفيذي لشركة فايزر لقناة بي.إف.إم التلفزيونية الفرنسية يوم الاثنين إن فيروس كورونا سيستمر في الانتشار لسنوات طويلة مقبلة، لكن الموجة الحالية منه يجب أن تكون الأخيرة التي تتطلب فرض قيود.

وأضاف في تصريحاته للقناة أن لقاح كوفيد ”آمن وفعال“ للأطفال.

(تغطية صحفية دومينيك فيدالون - إعداد محمد عبد اللاه للنشرة العربية - تحرير منير البويطي)

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