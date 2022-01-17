حكام طوكيو ومقاطعات مجاورة يطلبون إجراءات إضافية لمكافحة قفزة في إصابات كوفيد

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طوكيو (رويترز) - اتفق حكام طوكيو والمقاطعات المجاورة يوم الاثنين على طلب إجراءات إضافية من الحكومة المركزية، من بينها تقليل ساعات العمل للحانات والمطاعم، للمساعدة في مكافحة زيادة كبيرة في إصابات كوفيد-19.

وتتسبب سلالة أوميكرون شديدة العدوى في انتشار إصابات فيروس كورونا التي تحوم قرب المستويات القياسية بعد أن تجاوز عدد الإصابات الجديدة 25 ألفا على مستوى البلاد في اليومين الأخيرين.

وقالت يوريكو كويكي حاكمة طوكيو في اجتماع للحكام عبر الإنترنت إن التقديرات تشير إلى أن معدل شغل الأسرة بالمستشفيات لمرضى كوفيد-19 بلغ 20 في المئة يوم الاثنين وهو مستوى مرتفع يبرر طلب الخطوات الإضافية.

وفي وقت سابق، قالت شبكة فوجي الإخبارية التلفزيونية إن الإجراءات التي تبحثها الحكومة ستُطبق في تسع مقاطعات بالإضافة إلى طوكيو.

وستأتي الإجراءات الجديدة بعد قيود فُرضت هذا الشهر في ثلاث مناطق تستضيف منشآت عسكرية أمريكية بعد أن تبين أن تفشي أوميكرون في القواعد الأمريكية امتد إلى التجمعات السكانية المحيطة.

وفي الأسبوع الماضي، قالت كويكي إنها ستطلب إعلانا شاملا للطوارئ عندما يصل معدل شغل الأسرة في مستشفيات طوكيو بمرضى كوفيد-19 إلى النصف.

وخصصت العاصمة اليابانية نحو 6900 سرير لعلاج مرضى فيروس كورونا من بين حوالي 128 ألف سرير فيها.

(تغطية صحفية ساكورا موراكامي وروكي سويفت - إعداد محمد عبد اللاه للنشرة العربية - تحرير منير البويطي)

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