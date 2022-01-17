الألماني زفيريف يفوز على مواطنه ألتماير في مستهل مشواره بأستراليا المفتوحة

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من سودبيتو جانجولي

ملبورن (رويترز) - استغرق الألماني ألكسندر زفيريف بعض الوقت للدخول في أجواء أستراليا المفتوحة للتنس وبذل مجهودا كبيرا للفوز على مواطنه دانييل ألتماير في مستهل مشواره بأولى البطولات الأربع الكبرى يوم الاثنين حيث يسعى المصنف الثالث عالميا للفوز بأول لقب كبير له ليضيفه لذهبيته الأولمبية.

وفاز زفيريف البالغ عمره 24 عاما على ألتماير المصنف 87 بنتيجة 7-6 و6-1 و7-6 في ملعب رود ليفر ليضرب موعدا في الدور الثاني مع الأسترالي جون ميلمان.

وقال زفيريف في مقابلة في الملعب "لم تسر كل الأمور وفقا للخطة اليوم باستثناء فوزي في النهاية.

"لكن هكذا تسير الأمور في بعض الأحيان. إنه الدور الأول لبطولة طويلة جدا ولن تقدم أفضل مستوياتك طوال الوقت".

وأضاف "كانت مباراة جيدة بالنسبة لي للدخول في أجواء البطولة وأتمنى أن ألعب بشكل أفضل في الدور التالي".

ونال زفيريف ذهبية منافسات فردي الرجال في أولمبياد طوكيو في العام الماضي في أفضل مواسمه على الإطلاق حيث حصد خمسة ألقاب أخرى من بينها لقبان في بطولات الأساتذة ولقب البطولة الختامية لموسم تنس الرجال.

وأبدى زفيريف وصيف بطل أمريكا المفتوحة 2020 إحباطه في بعض الأحيان بعد ارتكاب أخطاء مزدوجة لكنه قدم أداء متماسكا في أشواط إرساله وخسر إرساله مرة واحدة ليتقدم ألتماير في المجموعة الثالثة.

ورد زفيريف، الذي سدد 14 ضربة إرسال ساحقة، الكسر سريعا وحصل على أربع فرص لحسم المباراة عندما كان متقدما 6-5 عند امتلاك منافسه الإرسال.

وأنقذ ألتماير تلك الفرص لتمتد المجموعة إلى الشوط الفاصل لكن مواطنه فارع الطول، الذي كانت أفضل نتائجه في ملبورن بارك بلوغ الدور قبل النهائي في 2020، زاد إيقاعه وحسم المباراة عندما رد منافسه البالغ عمره 23 عاما كرة في الشباك.

وقال زفيريف عن مواجهة ميلمان المصنف 89 عالميا "لعبت ضده عدة مرات. لعبت ضده في فرنسا المفتوحة في مباراة امتدت لخمس ساعات ونصف الساعة وخمس محموعات، لذا... إنه منافسه قوي".

وتابع "أتمنى أن تكون مباراة ممتعة أخرى، وأتطلع للعودة إلى أرض الملعب".

(إعداد أشرف حامد وشادي أمير للنشرة العربية)

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