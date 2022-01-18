الذهب متماسك على الرغم من توقعات زيادة أسعار الفائدة الأمريكية

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(رويترز) - ارتفعت أسعار الذهب يوم الاثنين لكن توقعات تشديد السياسة النقدية في الولايات المتحدة قيًدت مكاسب المعدن النفيس.

ومع إغلاق الأسواق الأمريكية في عطلة عامة، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.14 بالمئة إلى 1819.70 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1705 بتوقيت جرينتش في حين زادت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.16 بالمئة 1819.40 دولار.

وقال شياو فو رئيس استراتيجية أسواق السلع الأولية في بنك أوف تشاينا انترناشونال ”تشديد السياسة النقدية قد يكون له تأثير سلبي على الذهب، لكن على الرغم من ذلك فإن الذهب متماسك بشكل جيد جدا. أعتقد أن السبب الرئيسي هو أن الميزانية العمومية لمجلس الاحتياطي الاتحادي ما زالت عند مستويات مرتفعة.“

وفي حين يُعتبر الذهب أداة للتحوط ضد التضخم، فإنه سريع التأثر بارتفاع أسعار الفائدة الذي قد يزيد تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالمعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.

وسجلت عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل عشر سنوات أعلى مستوياتها في عامين الأسبوع الماضي بفعل توقعات رفع الفائدة.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.22 بالمئة إلى 23.00 دولارا للأوقية بينما زاد البلاتين 0.30 بالمئة إلى 973.23 دولار وصعد البلاديوم 0.15 بالمئة إلى 1880.90 دولار.

(اعداد وجدي الالفي للنشرة العربية)

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