النفط يصعد لأعلى مستوى منذ أكثر من 7 سنوات بفعل التوتر في الشرق الأوسط

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ملبورن (رويترز) - ارتفعت أسعار النفط يوم الثلاثاء إلى أعلى مستوياتها في أكثر من سبع سنوات بفعل مخاوف من تعطل محتمل للإمدادات بعد أن هاجمت جماعة الحوثي اليمنية الإمارات، في تصعيد للقتال بين الجماعة المتحالفة مع إيران والتحالف الذي تقوده السعودية.

وقال محلل من إيه.إن.زد ريسيرش في مذكرة "التوتر الجيوسياسي الجديد يزيد من المؤشرات الحالية على الشح بالسوق".

وبحلول الساعة 0738 بتوقيت جرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.37 دولار بما يعادل 1.6 بالمئة إلى 87.85 دولار للبرميل.

وقفزت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.71 دولار أو اثنان بالمئة عن سعر تسوية يوم الجمعة إلى 84.62 دولار للبرميل. وكانت التعاملات محدودة يوم الاثنين بسبب عطلة في الولايات المتحدة.

وارتفع الخامان يوم الثلاثاء إلى أعلى مستوى منذ 30 أكتوبر تشرين الأول 2014.

هددت حركة الحوثي بشن هجمات ضد مزيد من الأهداف في الإمارات بعد ضربات شنتها باستخدام طائرات مسيرة وصواريخ تسببت في انفجارات بشاحنات وقود وقتلت ثلاثة أشخاص، في حين قالت الإمارات إنها "تحتفظ بحقها في الرد على تلك الهجمات الإرهابية وهذا التصعيد الإجرامي".

وقالت شركة النفط الإماراتية أدنوك إنها فعلت الخطط الضرورية لاستمرارية الأعمال لضمان توفير إمدادات موثوقة من المنتجات لعملائها في الإمارات وحول العالم بعد واقعة في محطة تحميل المنتجات المكررة في منطقة مصفح بأبوظبي.

(إعداد محمود سلامة ولبنى صبري للنشرة العربية - تحرير حسن عمار)

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