أوساكا اليابانية تسجل رقما قياسيا جديدا يوميا بنحو 6000 حالة إصابة بفيروس كورونا- كيودو

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ركاب يرتدون أقنعة واقية للوجه وسط جائحة فيروس كورونا، يشقون طريقهم في محطة قطار في طوكيو، اليابان، 17 يناير/ كانون الثاني 2022. رويترز / كيم كيونغ هون.

طوكيو (رويترز) - قالت وكالة كيودو للأنباء إن محافظة أوساكا بغرب اليابان ستسجل نحو 6000 إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم الثلاثاء، متجاوزة بكثير الرقم القياسي السابق البالغ 3760 إصابة في نهاية الأسبوع.

تقترب أعداد الحالات الجديدة في العاصمة طوكيو من الأرقام القياسية أيضًا، في انتعاش مدفوع بمتحور كورونا شديد العدوى الذي دفع الحالات الجديدة في اليابان إلى مقربة من الأرقام القياسية المسجلة مع أكثر من 25000 في الأيام الأخيرة.

اتفق حكام طوكيو والمحافظات المحيطة هذا الأسبوع على مطالبة الحكومة المركزية باتخاذ تدابير لمكافحة العدوى، مثل تقصير ساعات عمل الحانات والمطاعم.

وقد تقدمت 10 محافظات بهذه الطلبات، حسبما صرح كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني هيروكازو ماتسونو للصحفيين يوم الثلاثاء. ومن المرجح أن يتم اتخاذ قرار رسمي بشأن الإجراءات شبه الطارئة، كما يطلق عليها، يوم الجمعة.

وسيأتي ذلك بعد القيود التي فرضت هذا الشهر في ثلاث مناطق تستضيف منشآت عسكرية أمريكية، بعد أن بدا أن امتد تفشي متحور أوميكرون إلى المجتمعات المجاورة.

ارتفع معدل إشغال أسرة المستشفيات في طوكيو لمرضى كورونا إلى 21.1٪ يوم الاثنين، متجاوزًا العتبة الرئيسية لإجراءات الوباء الإضافية. الزيادة إلى 50٪ تستدعي إعلان حالة الطوارئ الكاملة.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، الترجمة من إعداد nippon.com)