أضرار جسيمة في جزر تونجا بسبب تسونامي ومخاوف من ارتفاع الوفيات

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سيدني/ولنجتون (رويترز) - قال دبلوماسي من تونجا يوم الثلاثاء إن جزر تونجا الخارجية تعرضت لأضرار جسيمة عقب ثوران بركان ضخم تحت الماء أدى إلى أمواج مد عاتية (تسونامي) وأثار مخاوف من ارتفاع أعداد القتلى والجرحى.

وقال الدبلوماسي كيرتس تيهالانجينجي نائب رئيس بعثة تونجا إلى أستراليا إن صورا ”مقلقة“ التقطتها طائرات استطلاع تابعة لقوات الدفاع النيوزيلندية أظهرت قرية كاملة مدمرة على جزيرة مانجو واختفاء العديد من المباني على جزيرة أتاتا المجاورة.

وقال لرويترز ”السكان في حالة فزع يركضون ويصابون... من المحتمل أن تزيد أعداد القتلى لكننا ندعو ألا يحدث ذلك“.

وقالت شرطة تونجا للمفوضية العليا لنيوزيلندا إنه تم تأكيد مقتل شخصين لكن مع انقطاع الاتصالات لا يمكن تحديد العدد الحقيقي.

كانت الأمم المتحدة قد أعلنت في وقت سابق عن رصد إشارة استغاثة في منطقة هاباي حيث تقع جزيرة مانجو. وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إن بحرية تونجا أبلغت بأن المنطقة شهدت أمواجا عاتية يقدر ارتفاعها بين خمسة وعشرة أمتار.

(إعداد لبنى صبري للنشرة العربية - تحرير حسن عمار)

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