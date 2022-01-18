الصين تشتبه في قدوم كوفيد-19 للبلاد عبر رسائل البريد الواردة من الخارج

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شنغهاي (رويترز) - دعت الصين المواطنين إلى استخدام الكمامات والقفازات عند فتح رسائل البريد وخاصة تلك الواردة من الخارج بعدما قالت السلطات إن أول حالة إصابة بسلالة أوميكرون المتحورة من فيروس كورنا رُصدت في بكين ربما نجمت عن طرد قادم من كندا.

وتعهدت السلطات بزيادة تعقيم البريد الوارد من الخارج وتصر على ضرورة تلقي العاملين في هيئات البريد جرعات التطعيم بالكامل.

وتأتي هذه الإجراءات الاحترازية قبل أقل من ثلاثة أسابيع على افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين ومع عمل عدة مدن على الحد من زيادة الإصابات بفيروس كورونا.

ودعت قناة (سي.سي.تي.في) التلفزيونية الصينية الرسمية المواطنين في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي في وقت متأخر من يوم الاثنين إلى ”تقليل شراء البضائع من الخارج أو استقبال رسائل بريد من الخارج“. كما حثتهم على ”التأكد من حماية أنفسهم خلال عمليات التسلم وجها لوجه واستخدام الكمامات والقفازات ومحاولة فتح الطرد في مكان مفتوح“.

وقال مسؤولو الصحة إن الشخص الذي رُصدت إصابته بالمتحور أوميكرون فتح طردا قادما من كندا مرورا بالولايات المتحدة وهونج كونج وإنه ”لا يمكن استبعاد“ انتقال العدوى عبر الطرد.

(إعداد نهى زكريا للنشرة العربية - تحرير لبنى صبري)

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