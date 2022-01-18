موراي الذي لا يكل ولا يمل يروض باسيلاشفيلي ويبلغ الدور الثاني في أستراليا

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من سوديبتو جانجولي

ملبورن (رويترز) - استعان آندي موراي بمهاراته الدفاعية ليروض نيكولوز باسيلاشفيلي صاحب الضربات القوية ويهزمه 6-1 و3-6 و6-4 و6-7 و6-4 بعد مباراة مثيرة يوم الثلاثاء ليبلغ الدور الثاني في أستراليا المفتوحة للتنس لأول مرة في خمس سنوات.

وتراجع المصنف الأول عالميا السابق، والذي سبق له بلوغ النهائي خمس مرات في ملبورن بارك، كثيرا في التصنيف منذ خضوعه لجراحة في الفخذ في 2019 وغيابه لفترات طويلة بعدها بسبب الإصابة واحتاج إلى بطاقة دعوة للمشاركة في القرعة الرئيسية لنسخة هذا العام.

لكن موراي المصنف 113، الذي فاز بآخر لقب من ألقابه الثلاثة الكبرى في ويمبلدون في 2016، أظهر أنه لا يزال يشكل تهديدا لكبار اللاعبين في بطولات المحترفين وأجبر منافسه الجورجي المصنف 21 على ارتكاب الكثير من الأخطاء.

وكانت هذه أول مباراة يخوضها موراي في ملبورن بارك منذ هزيمته في مباراة من خمس مجموعات أمام روبرتو باوتيستا أجوت في 2019.

وغاب عن نسختي 2018 و2020 بسبب الإصابة كما غاب عن نسخة العام الماضي بعد إصابته بكوفيد-19 قبل البطولة.

وقال موراي في مقابلة في الملعب "إنه أمر مذهل. واجهت صعوبات كثيرة في آخر ثلاث أو أربع سنوات. بذلت مجهودا كبيرا للعودة إلى هنا. لعبت في هذا الملعب مرات كثيرة والأجواء هنا لا تصدق. حظيت دائما بمساندة رائعة".

وارتكب باسيلاشفيلي البالغ عمره 29 عاما 99 خطأ سهلا غالبيتها جاء بفعل تحركات موراي في أرجاء الملعب.

وسيلتقي موراي في الدور المقبل مع الياباني تارو دانييل الصاعد من التصفيات على مكان في الدور الثالث في أولى البطولات الأربع الكبرى للموسم.

(إعداد أشرف حامد للنشرة العربية)

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