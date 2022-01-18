وسائل إعلام: اليابان تسجل زيادة قياسية في إصابات كوفيد-19 بلغت 27 ألفا

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طوكيو (رويترز) - قالت وسائل إعلام محلية في اليابان إن عدد الإصابات الجديدة بكوفيد-19 قفز لمستوى قياسي يوم الثلاثاء في وقت تدرس فيه الحكومة توسيع الإجراءات لاحتواء سلالة أوميكرون المتحورة من فيروس كورونا.

وقالت قناة (تي.بي.إس) إن البلاد سجلت أكثر من 27 ألف إصابة جديدة لتتجاوز الزيادة القياسية السابقة التي شهدتها في أغسطس آب بعد وقت قصير من استضافة طوكيو لدورة الالعاب الأولمبية الصيفية.

وسجلت مقاطعة أوساكا الغربية عددا قياسيا من الإصابات الجديدة بلغ 5396 حالة، بينما سجلت طوكيو 5185 إصابة، وهو أعلى عدد منذ 21 أغسطس آب.

وقال وزير الاقتصاد دايشيرو ياماجيوا للصحفيين إن طوكيو و12 مقاطعة أخرى طلبت من الحكومة المركزية فرض إجراءات لمكافحة العدوى وسط مخاوف من أن تثقل الإصابات بأوميكرون كاهل النظام الصحي.

وقال مسؤولون إن معدل إشغال مرضى كوفيد-19 لأسرة المستشفيات ارتفع إلى 23.4 بالمئة يوم الثلاثاء وإن وصول المعدل إلى 50 بالمئة سيستدعي إعلان حالة طوارئ كاملة.

(إعداد نهى زكريا للنشرة العربية - تحرير حسن عمار)

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