طيران الإمارات تلغي رحلات لأمريكا بسبب تشغيل خدمات الجيل الخامس

أخبار اليابان





(رويترز) - علقت طيران الإمارات التابعة لحكومة دبي يوم الثلاثاء بعض الرحلات إلى الولايات المتحدة، كما قالت شركات طيران أخرى، منها خطوط أول نيبون الجوية اليابانية، إنها ستلغي رحلات مماثلة أو تغير طراز الطائرة، مشيرة إلى عدم اليقين الذي يكتنف تشغيل خدمات الجيل الخامس.

وقالت خطوط أول نيبون على موقعها الإلكتروني إنها تتصرف بناء على إخطار إلى شركات الطيران من شركة بوينج بشأن القيود المفروضة على استخدام طائرتها 777 للمقاصد البعيدة وسط مخاوف من تداخل في الترددات اللاسلكية.

ولم تعلق بوينج حتى الآن.

(إعداد محمد فرج للنشرة العربية - تحرير علي خفاجي)

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