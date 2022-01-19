حقائق-إصابات كورونا العالمية تتجاوز 330.42 مليون والوفيات 5 ملايين و897515

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(رويترز) - أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 330.42 ‭‭‭‭‭‭‬‬‬‬‬‬‬‬‬مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى خمسة ملايين و897515.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر كانون الأول 2019.

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة

الولايات المتحدة 855218 66378343

الهند 486761 37618271

البرازيل 621261 23083297

المملكة المتحدة 152075 15305410

فرنسا 127263 14274528

روسيا 671727 10865512

تركيا 84740 10482106

إيطاليا 141391 8790302

إسبانيا 90993 8424503

ألمانيا 115708 8019284

- وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:

الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات

27 - العراق 24262 2125266

44 ‬‬‬‬- الأردن 13014 1111181

47 - المغرب 14994 1051830

المصدر: يعتمد إحصاء رويترز على بيانات وزارات الصحة والمسؤولين الحكوميين حتى الساعة 2200 بتوقيت جرينتش.

(إعداد محمود سلامة للنشرة العربية)

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