اليابان تستعد لتوسيع قيود كورونا بعد زيادة قياسية في عدد الإصابات اليومية

أخبار اليابان

طوكيو (رويترز) - تستعد اليابان يوم الأربعاء لتوسيع قيود كورونا لتشمل العاصمة طوكيو وعشرات المناطق التي تغطي نصف عدد السكان، حيث يتسبب متحور أوميكرون من فيروس كورونا في تسجيل إصابات جديدة قياسية.

من المتوقع أن تتم الموافقة على الإجراءات في 3 مناطق، التي من المقرر أن تبدأ من الجمعة حتى 13 فبراير/ شباط، من قبل رئيس الوزراء بعد الحصول على موافقة لجنة الخبراء.

تسمح حالة شبه الطوارئ، كما يطلق عليها، للحكام بالحد من التنقل والأنشطة التجارية، من خلال تقصير ساعات عمل الحانات والمطاعم، وحظر بيع المشروبات الكحولية.

قال جوتام ديشباندي، الطبيب في مستشفى سانت لوك الدولي في طوكيو: ”في حين أن الإجراءات لن تكون فعالة كما كانت عندما كانت الأرقام أقل، أعتقد أنها لا تزال قادرة على التخفيف من حدة الأمور“.

سجلت اليابان أكثر من 32 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم الثلاثاء، بحسب ما أظهرته هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية، متجاوزة أعلى مستوى لها الذي تم تسجيله في أغسطس/ آب 2021 بعد وقت قصير من استضافة طوكيو لدورة الألعاب الأولمبية الصيفية.

سجلت طوكيو رقما قياسيا يوميا يوم الأربعاء مع 7377 إصابة جديدة، وكذلك محافظة أوساكا مع أكثر من 6000.

على الرغم من أن متحور أوميكرون أكثر عدوى من المتحورات السابقة، إلا أنه يبدو أنه يسبب مرضًا أقل خطورة، لكن خبراء الصحة العامة لا يزالون قلقين من أن موجة من هذه الحالات يمكن أن تطغى على نظام الرعاية الصحية.

أعلنت اليابان حالات الطوارئ 4 مرات خلال الجائحة، وقامت بتطعيم حوالي 80٪ من سكانها البالغ عددهم 126 مليون نسمة، على الرغم من أن برنامج الجرعة المعززة وصل إلى 1.2٪ فقط.

نفذت اليابان قيودًا شبه طارئة هذا الشهر في ثلاث مناطق تستضيف منشآت عسكرية أمريكية، بعد أن بدا أن تفشي متحور أوميكرون امتد إلى المجتمعات المحيطة.

ارتفع معدل إشغال أسرة المستشفيات في طوكيو لمرضى كورونا، وهو رقم تراقبه السلطات عن كثب، إلى 25.9٪ يوم الأربعاء. قال مسؤولون إن زيادة تصل إلى 50٪ تستدعي التصعيد إلى حالة الطوارئ الكاملة.

في إشارة إلى أن الوباء يؤثر على الاقتصاد، قالت شركة تويوتا إنها أوقفت العمل في مصنعها في مدينة تويوتا بعد أن ثبتت إصابة ثمانية عمال هناك.



أشخاص يرتدون أقنعة واقية يسيرون في الشارع وسط جائحة فيروس كورونا، في طوكيو، اليابان، 19 يناير/ كانون الثاني 2022. رويترز / إيسى كاتو.



أشخاص يرتدون أقنعة واقية يسيرون في الشارع وسط جائحة فيروس كورونا، في طوكيو، اليابان، 19 يناير/ كانون الثاني 2022. رويترز / إيسى كاتو.



أشخاص يرتدون أقنعة واقية يسيرون في الشارع وسط جائحة فيروس كورونا، في طوكيو، اليابان، 19 يناير/ كانون الثاني 2022. رويترز / إيسى كاتو.



أشخاص يرتدون أقنعة واقية يسيرون في الشارع وسط جائحة فيروس كورونا، في طوكيو، اليابان، 19 يناير/ كانون الثاني 2022. رويترز / إيسى كاتو.