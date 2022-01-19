مصادر: قطر للطاقة رفعت علاوات خام الشاهين لقمة شهرين

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سنغافورة (رويترز) - قالت مصادر تجارية يوم الأربعاء إن قطر للطاقة باعت ثلاث شحنات من خام الشاهين للتحميل في مارس آذار بأعلى علاوات سعرية في شهرين، وهو ما يتماشى مع انتعاش ملحوظ لخامات الشرق الأوسط هذا الشهر.

وقالت المصادر إن الشحنات بيعت بمتوسط علاوة 2.67 دولار للبرميل فوق الأسعار المعروضة لخام دبي وتحددت العلاوة السعرية الآجلة عند 2.78، وهو ما يزيد بأكثر من دولار للبرميل عن مستويات الشهر السابق.

وقال متعاملون إنهم يرجحون أن البيع جرى لكل من إنيوس اليابانية وريلاينس إندستريز الهندية.

انتعشت العلاوات الفورية لخامات الشرق الأوسط هذا الشهر، إذ أصبحت أكثر جاذبية للمشترين الآسيويين بعد نزول أسعار خام دبي القياسي مقابل برنت.

وفي الشهر الماضي، تراجعت علاوات خام الشاهين تحميل فبراير شباط إلى أدنى مستوياتها في ثلاثة أشهر.

(إعداد محمود سلامة للنشرة العربية)

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