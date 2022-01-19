الذهب يتراجع مع زيادة عوائد السندات بفعل توقعات رفع الفائدة الأمريكية

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(رويترز) - تراجعت أسعار الذهب يوم الأربعاء لتتجه نحو أدنى مستوياتها في أسبوع الذي بلغته في الجلسة السابقة، إذ ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية إلى أعلى مستوياتها في عامين بفعل توقعات رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي أسعار الفائدة بشكل كبير، وهو ما نال من جاذبية المعدن الذي لا يدر عائدا.

وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1810.90 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0352 بتوقيت جرينتش، وذلك بعد أن هبط إلى أدنى مستوى في أسبوع عند 1805 دولارات للأوقية يوم الثلاثاء. وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 1810.80 دولار.

يعتبر الذهب تحوطا ضد التضخم، لكن زيادة أسعار الفائدة تميل إلى التأثير على المعدن النفيس.

وقفزت عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية إلى أعلى مستوياتها في عامين، فيما سجل مؤشر الدولار أمس أكبر مكاسبه اليومية في أربعة أسابيع، مما رفع تكلفة حيازة الذهب بالنسبة لحاملي العملات الأخرى.

ويترقب المتعاملون اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي في 25 و26 يناير كانون الثاني، ويتوقعون نهجا أكثر حدة في مواجهة التضخم المستمر، وهو الأعلى في قرابة 40 عاما عند سبعة بالمئة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 23.41 دولار للأوقية، وهبط البلاتين 0.8 بالمئة إلى 973.64 دولار، ونزل البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 1889.46 دولار.

(إعداد محمود سلامة للنشرة العربية)

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