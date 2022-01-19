المؤشر نيكي ينخفض لأدنى مستوى في 5 أشهر متأثرا بهبوط تويوتا وسوني

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طوكيو (رويترز) - هبط المؤشر نيكي الياباني إلى أدنى مستوياته في خمسة أشهر يوم الأربعاء متأثرا بتراجع أسهم مجموعة سوني وشركة تويوتا موتور ومتبعا خطى الأسهم الأمريكية التي هبطت الليلة الماضية.

وانخفض المؤشر نيكي 2.8 بالمئة إلى 27467.23 نقطة وهو أدنى مستوى له منذ 20 أغسطس آب في حين نزل المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 2.97 بالمئة إلى 1919.72 نقطة.

وهبطت المؤشرات الرئيسية للأسهم الأمريكية بشدة الليلة الماضية إذ أثرت نتائج أعمال ضعيفة لبنك جولدمان ساكس على أسهم القطاع المالي واستمرت عمليات بيع أسهم التكنولوجيا مع ارتفاع عائدات السندات الأمريكية.

وهبط سهم مجموعة سوني 12.79 بالمئة وكان الأسوأ أداء على المؤشر نيكي بعد أن قالت منافستها في مجال الألعاب مايكروسوفت إنها ستشتري شركة أكتيفيشن بليزارد.

ونزل سهم تويوتا موتور 4.97 بالمئة بعد أن قالت إنها تتوقع عدم تحقيق هدفها ببيع تسعة ملايين مركبة سنويا بسبب أزمة نقص الرقائق.

وارتفع 12 سهما على المؤشر نيكي مقابل هبوط 211 سهما.

(إعداد لبنى صبري للنشرة العربية - تحرير سها جادو)

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