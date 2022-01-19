أوساكا حاملة اللقب بالدور الثالث في ملبورن بارك

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من سوديبتو جانجولي

ملبورن (رويترز) - رغم تراجع مستوى أدائها قليلا في المجموعة الثانية تأهلت حاملة اللقب اليابانية نعومي أوساكا إلى الدور الثالث في منافسات فردي السيدات في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس يوم الأربعاء بعد الفوز على منافستها الأمريكية ماديسون برينجل 6-صفر و6-4 لتقترب من مواجهة مثيرة محتملة مع الأسترالية آشلي بارتي المصنفة الأولى عالميا في الدور الرابع.

وفي الدور المقبل ستلتقي أوساكا (24 عاما) التي سبق وتوجت أيضا بلقب البطولة في ملاعب ملبورن بارك في 2019 مع الأمريكية أماندا أنيسيموفيتش المصنفة 60 عالميا ويتوقع أن تلتقي في الدور الرابع (دور 16) مع بارتي.

وصعدت بارتي للدور الثالث عندما فازت بسهولة 6-1 و6-1 على الإيطالية لوسيا برونزيتي الصاعدة من التصفيات في ملعب رود ليفر في وقت سابق يوم الأربعاء.

وستلتقي بارتي في الدور المقبل مع إيطالية أخرى هي كاميلا جورجي.

في المجموعة الأولى فازت برينجل بتسع نقاط فقط بينما تفوقت أوساكا تماما ولم تواجه أي نقاط لكسر إرسالها وحسمت المجموعة لصالحها بعد 20 دقيقة فقط.

وفي بداية المجموعة الثانية فازت برينجل (31 عاما) المصنفة 54 عالميا بشوط إرسالها الأول وتلقت تشجيعا هائلا من الجمهور بينما تراجع مستوى أداء أوساكا بعض الشيء ما مكن برينجل من كسر إرسالها.

لكن اللاعبة اليابانية الفائزة بأمريكا المفتوحة مرتين سرعان ما استعادت السيطرة على المباراة وحسمت الفوز بعد 56 دقيقة في أول فرصة للحسم عندما كسرت أرسال منافستها للمرة الثانية في المجموعة.

وعن هذا الموقف قالت أوساكا "هذا هو نوع المباريات التي يتعين علي أدائها في البطولات الكبرى.. فبعد التعرض لكسر إرسالي نجحت في التوصل لأسلوب العودة خلال لحظات صعبة".

وأكدت أوساكا أنها "شعرت بخيبة أمل كبيرة" عند كسر إرسالها.

وأضافت أوساكا "شعرت أنني تسرعت نوعا ما في شوط إرسالي هذا بالتحديد وكان أدائي مهتزا بوضوح. وارتكبت خطأ مزدوجا في وقت لم يكن ينبغي فيه حدوث ذلك.

"لكني حاولت تجاوز هذا الموقف في الشوط التالي مباشرة وأعتقد أنني نجحت تماما في ذلك".

(إعداد وتحرير فتحي عبد العزيز للنشرة العربية)

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