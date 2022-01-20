تويوتا توقف الإنتاج في أحد مصانعها في اليابان بعد إصابة بعض العمال بفيروس كورونا

أخبار اليابان



شعار تويوتا معروض في معرض جنيف الدولي 89 للسيارات في جنيف، سويسرا، 5 مارس/ آذار 2019. رويترز / بيير ألبوي.

طوكيو (رويترز) - قالت شركة تويوتا موتور يوم الخميس إنها أوقفت مؤقتا بعض الإنتاج في مصنع بوسط اليابان بعد أن ثبتت إصابة 14 عاملا هناك بفيروس كورونا.

قال متحدث باسم الشركة إن التوقف المخطط لمدة 4 أيام للإنتاج في خط مصنع تسوتسومي، الذي يصنع الطراز كامري سيدان و كورولا الرياضية، سيخفض إنتاج السيارات بما يصل إلى 1500 سيارة.

قالت شركة تويوتا يوم الأربعاء إنها تتوقع عدم تحقيق الهدف السنوي لتصنيع 9 ملايين سيارة بحلول 31 مارس/ آذار لأن نقص الرقائق يعني أنها غير قادرة على تعويض الإنتاج المفقود بسبب اضطرابات سلسلة التوريد بسبب جائحة فيروس كورونا.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، الترجمة من إعداد nippon.com)