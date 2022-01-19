زفيريف يتجاهل صيحات الاستهجان في فوزه على ميلمان ببطولة أستراليا

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(رويترز) - تجاهل ألكسندر زفيريف الأجواء الصاخبة في ملعب رود ليفر تحت الأضواء الكاشفة ليشق طريقه إلى الدور الثالث ببطولة أستراليا المفتوحة للتنس بفوز مبهر 6-4 و6-4 و6-صفر على جون ميلمان المفضل لدى الجماهير المحلية يوم الأربعاء.

وحسم اللاعب الألماني اللقاء خلال ساعتين تقريبا بعدما فقد ميلمان المصنف 89 عالميا طاقته أمام منافسه القوي رغم الدعم الجماهيري الكبير.

وقال زفيريف المصنف الثالث مازحا في مقابلة بالملعب "أنا بخير. فزت. يمكنني أن أشعر بكم بعد العزل لمدة عامين".

وأضاف "الأجواء رائعة حقا وأتمنى أن تبقى هكذا وأن تكون أكثر صخبا في المباراتين المقبلتين".

وبعد أن أصبح بطلا أولمبيا عقب فوزه بذهبية الفردي في طوكيو يتطلع زفيريف الآن إلى لقب بالبطولات الأربع الكبرى في غياب نوفاك ديوكوفيتش عقب ترحيله من أستراليا.

وواجه صيحات استهجان من الجمهور الأسترالي في المدرجات لتفوقه على صاحب الضيافة لكنه بدا سعيدا برد الفعل طالما توجد جماهير في الملاعب بعد فترة الوباء.

وواصل "أنا مستعد لاستقبال كراهية الجميع بعد المباراة. أتمنى أن أتعرض للمزيد من الصيحات ولا يهم إن كانت من أجلي أم ضدي. أستمتع بالأجواء وبالضوضاء".

(إعداد أحمد مصطفى للنشرة العربية)

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