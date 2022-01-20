منظمة: فيروس كورونا ينتشر في الأمريكتين على نحو غير مسبوق

  • English
  • 日本語
  • 简体字
  • 繁體字
  • Français
  • Español
  • العربية
  • Русский

العاملون بالقطاع الصحي خلال تواجدهم في مركز اختبار فيروس كورونا في الأرجنتين في السادس من يناير كانون الثاني 2022. تصوير: أغوستين ماركاريان - رويترز.
العاملون بالقطاع الصحي خلال تواجدهم في مركز اختبار فيروس كورونا في الأرجنتين في السادس من يناير كانون الثاني 2022. تصوير: أغوستين ماركاريان - رويترز.

برازيليا (رويترز) - قالت منظمة الصحة للبلدان الأمريكية يوم الأربعاء إن معدل الإصابات بكوفيد-19 يتزايد في الأمريكتين وإنه وصل إلى مستويات قياسية جديدة بتسجيل 7.2 مليون إصابة جديدة وأكثر من 15 ألف وفاة بالمرض في الأسبوع الماضي.

وقالت مديرة المنظمة كاريسا إتيان في إفادة صحفية ”الفيروس ينتشر بوتيرة أكبر من أي وقت مضى“.

وفي أمريكا الشمالية، ما زالت الولايات المتحدة وكندا تواجه زيادة في أعداد المرضى بالمستشفيات نتيجة انتشار فيروس كورونا. وقالت المنظمة الإقليمية إن منطقة الكاريبي تشهد أكبر زيادة في حالات الإصابة بالفيروس منذ بداية الجائحة.

(إعداد أحمد السيد للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)

(c) Copyright Thomson Reuters 2022. Click For Restrictions -
https://agency.reuters.com/en/copyright.html

رويترز