منظمة: فيروس كورونا ينتشر في الأمريكتين على نحو غير مسبوق

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برازيليا (رويترز) - قالت منظمة الصحة للبلدان الأمريكية يوم الأربعاء إن معدل الإصابات بكوفيد-19 يتزايد في الأمريكتين وإنه وصل إلى مستويات قياسية جديدة بتسجيل 7.2 مليون إصابة جديدة وأكثر من 15 ألف وفاة بالمرض في الأسبوع الماضي.

وقالت مديرة المنظمة كاريسا إتيان في إفادة صحفية ”الفيروس ينتشر بوتيرة أكبر من أي وقت مضى“.

وفي أمريكا الشمالية، ما زالت الولايات المتحدة وكندا تواجه زيادة في أعداد المرضى بالمستشفيات نتيجة انتشار فيروس كورونا. وقالت المنظمة الإقليمية إن منطقة الكاريبي تشهد أكبر زيادة في حالات الإصابة بالفيروس منذ بداية الجائحة.

(إعداد أحمد السيد للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)

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