حقائق-إصابات كورونا العالمية تتجاوز 334.41 مليون والوفيات 5 ملايين و907253

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(رويترز) - أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 334.41 ‭‭‭‭‭‭‬‬‬‬‬‬‬‬‬مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى خمسة ملايين و907253​.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر كانون الأول 2019.

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة

الولايات المتحدة 858176 67697165

الهند 487202 37901241

البرازيل 621517 23211894

المملكة المتحدة 152513 15399300

فرنسا 127638 14739297

روسيا 672425 10899411

تركيا 84897 10551764

إيطاليا 141825 9018425

إسبانيا 91277 8518975

ألمانيا 115891 8103818

- وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:

الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات

27 - العراق 24267 2131500

44 ‬‬‬‬- الأردن 13028 1117397

47 - المغرب 15012 1059586

المصدر: يعتمد إحصاء رويترز على بيانات وزارات الصحة والمسؤولين الحكوميين حتى الساعة 2200 بتوقيت جرينتش.

(إعداد دعاء محمد للنشرة العربية)

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