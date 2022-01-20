نيكي يتعافى بعد تراجعه لأدنى مستوى في خمسة أشهر

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طوكيو (رويترز) - صعد المؤشر نيكي الياباني يوم الخميس بعد تراجعه إلى أقل مستوى في خمسة أشهر، مدعوما بارتفاع سهم سوني وغيرها من الشركات المصنعة لألعاب الفيديو، وفي أعقاب تكثيف الصين إجراءات التيسير النقدي لتعزيز الاقتصاد المتباطئ عبر خفض مجموعة من أسعار الفائدة الأساسية.

وزاد نيكي عند الإغلاق 1.11 بالمئة إلى 27772.93 نقطة.

ومع توقع استمرار تعثر القطاع العقاري في 2022 والتفشي السريع للمتحور أوميكرون، الأمر الذي يضعف النشاط الاستهلاكي، يتوقع الكثير من المحللين في الصين المزيد من إجراءات التيسير النقدي على الرغم من أن بقية الاقتصادات الكبيرة تتجه على ما يبدو صوب تشديد سياساتها النقدية.

وقفز سهم كونامي هولدنجز المصنعة لألعاب الفيديو 6.20 بالمئة مسجلا أعلى زيادة بالنسبة المئوية على المؤشر نيكي. وزاد سهم سوني 5.84 بالمئة متعافيا من تراجع حاد بنسبة 13 بالمئة تقريبا في الجلسة السابقة. وارتفع سهم نينتندو 2.8 بالمئة.

وزاد سهم تويوتا موتور 1.72 بالمئة بعد تراجعه خمسة بالمئة في الجلسة السابقة. وارتفع سهم مجموعة سوفت بنك 2.12 بالمئة.

وصعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.98 بالمئة.

لكن أسهم شركات صناعة الرقائق الإلكترونية سارت على درب نظائرها الأمريكية وتراجعت. ونزل سهم طوكيو إلكترون 0.45 بالمئة في حين تراجع سهم أدفانتست 1.57 بالمئة.

وكانت أسهم شركات الشحن ضمن الأعلى خسارة، حيث هوى سهم كاواساكي كيسن 6.51 بالمئة في حين نزل سهم ميتسوي أو.إس.كيه لاينز 5.26 بالمئة، ليتكبدا أكبر خسائر بالنسبة المئوية على المؤشر نيكي.

(إعداد مروة سلام للنشرة العربية - تحرير مصطفى صالح)

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