هزيمة موراي وخروجه من بطولة أستراليا للتنس

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ملبورن (رويترز) - ودع المخضرم آندي موراي الذي سبق له الفوز بثلاثة ألقاب كبرى منافسات بطولة أستراليا المفتوحة للتنس بعد هزيمته يوم الخميس في الدور الثاني 6-4 و6-4 و6-4 أمام الياباني تارو دانييل المصنف 120 عالميا لتتبدد آمال اللاعب البريطاني في تحقيق نتائج لافتة في البطولة التي غاب عنها في العامين الماضيين.

وبعد فوزه في مباراة ماراثونية من خمس مجموعات في الدور الأول الثلاثاء الماضي لم يقدم اللاعب الاسكتلندي (34 عاما) الأداء المتوقع بينما استغل منافسه الياباني الفرصة ليحسم المباراة لصالحه ويضمن الظهور في الدور الثالث لأولى البطولات الأربع الكبرى للموسم الحالي.

ولم يقدم موراي المصنف الأول عالميا سابقا سوى لمحات قليلة من سابق تألقه الذي تأهل بسببه لنهائي أستراليا المفتوحة خمس مرات وقال أنه ربما لا يعود في العام المقبل إن لم تصل نتائجه خلال الموسم الحالي لمستوى التوقعات.

وارتكب موراي 34 خطأ سهلا خلال المجموعتين الأولى والثاني من المباراة التي أقيمت في ملعب جون كين.

وأسعد موراي الجمهور قليلا عندما تقدم 2-صفر في المجموعة الثالثة لكن اللاعب المنافس كسر إرساله بعد ذلك مباشرة ونجح بعدها في حجز مكانه في الدور الثالث لبطولة كبرى للمرة الأولى حيث سيواجه ستيف جونسون أو يانيك سينر.

وقال موراي بعد الهزيمة "أشعر بخيبة أمل كبيرة جدا وأشعر بالإحباط كثيرا. هذه هزيمة كبيرة بالنسبة لي بالتأكيد".

وأضاف موراي "ارتكبت الكثير من الأخطاء اليوم ولم أتمكن من السيطرة على الوضع اليوم. لكنه (دانييل) بالتأكيد قدم أداء كبيرا اليوم وتحرك بصورة جيدة واستحق الفوز".

وقال اللاعب الياباني الفائز "قدمت أداء رائعا.

"أشعر بسعادة كبيرة لتمكني من القيام بذلك في ثلاث مجموعات متتالية في مواجهة لاعب معجزة بالتأكيد".

(إعداد وتحرير فتحي عبد العزيز للنشرة العربية)

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