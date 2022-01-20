وكالات: البحرية الروسية تعلن عن إجراء تدريبات واسعة النطاق

أخبار اليابان

موسكو (رويترز) - ذكرت وكالتا الإعلام الروسية وإنترفاكس يوم الخميس أن البحرية الروسية ستجري سلسلة من التدريبات العسكرية في الشهرين الجاري والمقبل في البحر المتوسط وبحر أوخوتسك وشمال شرق المحيط الأطلسي وفي المحيط الهادي.

ونقلت وكالة تاس عن وزارة الدفاع الروسية قولها إن غواصة روسية اختبرت إطلاق صاروخ كروز من طراز كاليبر على هدف أرضي من بحر اليابان.

وتخضع تحركات الجيش الروسي لتدقيق شديد مع حشد قواته قرب الحدود الأوكرانية الذي واكبه نبرة تهديد أثارت قلق الغرب. وتنفي روسيا أي نية لشن هجوم على أوكرانيا.

(إعداد مروة سلام للنشرة العربية - تحرير مصطفى صالح)

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