تويوتا تحد من الإنتاج بشكل أكبر في اليابان بسبب كورونا

أخبار اليابان



شعار تويوتا خلال يوم إعلامي لمعرض شنغهاي للسيارات في شنغها ، الصين، 19 أبريل/ نيسان 2021. ألي سونغ/ رويترز.

طوكيو (رويترز) - قالت شركة تويوتا موتور يوم الخميس إنها تبطئ الإنتاج في ما يصل إلى 12 مصنعا في اليابان بسبب ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا بين عمالها والعاملين في موردي قطع الغيار.

قال متحدث باسم تويوتا إن هذا الاضطراب الذي يأتي وسط نقص في أشباه الموصلات يجبرها بالفعل على الحد من الإنتاج، قد يخفض خطط الإنتاج هذا الشهر بنحو 47 ألف سيارة.

قالت شركة تويوتا يوم الثلاثاء إنها تتوقع ألا تحقق الهدف السنوي لبناء تسعة ملايين سيارة لأنها لا تملك ما يكفي من الرقائق. تنتهي سنة عمل الشركة في 31 مارس/ آذار.

كانت هناك زيادة في حالات الإصابة بمتحور أوميكرون في اليابان منذ بداية العام. ارتفعت حالات الإصابة اليومية بفيروس كورونا يوم الخميس إلى مستوى قياسي بلغ 46199.