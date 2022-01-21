فرنسا واليابان تطالبان إيران بوقف التوسع في أنشطتها النووية

أخبار اليابان





طوكيو (رويترز) - طالب وزراء خارجية ودفاع فرنسا واليابان في بيان مشترك عقب اجتماع عبر الإنترنت يوم الخميس إيران بوقف التوسع في أنشطتها النووية.

من ناحية أخرى، عبر الوزراء عن دعمهما القوي لسيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها وحثوا روسيا على تجنب تصعيد التوتر.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قال يوم الأربعاء إن موسكو ستدفع ثمنا باهظا لأي غزو شامل لأوكرانيا.

(إعداد علي خفاجي للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)

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