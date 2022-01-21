النفط يتراجع رغم استمرار مخاوف الإمدادات

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نيويورك (رويترز) - تراجعت أسعار النفط يوم الخميس تراجعا طفيفا بعد أيام عدة من المكاسب التي دفعت الأسعار للارتفاع لأعلى مستوى لها في سبع سنوات بسبب مخاوف من شح الإمدادات.

وهبطت العقود الآجلة لخام برنت ستة سنتات أو 0.07 بالمئة لتبلغ عند التسوية 88.38 دولار للبرميل. وارتفع الخام المرجعي إلى 89.17 يوم الأربعاء، في أعلى مستوى له منذ أكتوبر تشرين الأول 2014. وصعد برنت 13 في المئة منذ بداية العام.

وفقدت العقود الأمريكية للخام الأمريكي الخفيف تسليم فبراير شباط ستة سنتات أيضا أو 0.07 في المئة لتبلغ عند التسوية 86.90 دولار للبرميل. وارتفع الخام الأمريكي 15 في المئة منذ بداية العام. وبلغت عقود الخام الأمريكي تسليم مارس آذار عند التسوية 85.55 دولار للبرميل بعد انخفاضها 25 سنتا.

(إعداد علي خفاجي للنشرة العربية)

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