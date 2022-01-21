حقائق- إصابات كورونا العالمية تتجاوز 338.52 مليون والوفيات 5 ملايين و917577
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(رويترز) - أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 338.52 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى خمسة ملايين و917577.
وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر كانون الأول 2019.
وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:
الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة
الولايات المتحدة 861428 68647140
الهند 487693 38218773
البرازيل 621927 23420861
المملكة المتحدة 153202 15613283
فرنسا 127869 15175464
روسيا 673109 10938261
تركيا 85239 10696222
إيطاليا 142205 9219391
إسبانيا 91437 8676916
ألمانيا 116135 8215177
- وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:
الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات
27 - العراق 24272 2137267
44 - الأردن 13043 1123686
47 - المغرب 15025 1068941
المصدر: يعتمد إحصاء رويترز على بيانات وزارات الصحة والمسؤولين الحكوميين حتى الساعة 2200 بتوقيت جرينتش.
(إعداد دعاء محمد للنشرة العربية)
(c) Copyright Thomson Reuters 2022. Click For Restrictions -
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