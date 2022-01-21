سوني تتطلع لإضافة شركاء جدد لمشروع سيارتها الكهربائية

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طوكيو (رويترز) - قال مسؤول تنفيذي في سوني لرويترز إن مجموعة سوني ستضيف على الأرجح شركاء تقنيين جدد إلى مشروعها الخاص بالسيارات الكهربائية لمساعدتها على إقامة أعمال تنقل لتحويل السيارات من آلات نقل إلى أماكن ترفيه.

قال إيزومي كاوانيشي، المدير العام الأول في سوني الذي سيدير أعمال التنقل الجديدة،في مقابلة: ”نحن نرى أن خطر تجاهل السيارات الكهربائية أكبر من التحدي الذي تشكله“.



عرض سيارات سوني Sony Vision-S 01 وسوني Vision-S 02 الكهربائية خلال معرض CES 2022 في مركز مؤتمرات لاس فيغاس في لاس فيغاس، نيفادا، الولايات المتحدة في 5 يناير/ كانون الثاني 2022. رويترز / ستيف ماركوس.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، الترجمة من إعداد nippon.com)