البطلة أوساكا تودع أستراليا على يد المقاتلة أنيسيموفا

أخبار اليابان





ملبورن (رويترز) - أنقذت الأمريكية أماندا أنيسيموفا المصنفة 60 عالميا نقطتين لحسم المباراة وسددت ضربات ناجحة بكثافة لتهزم حاملة اللقب نعومي أوساكا 4-6 و6-3 و7-6 في الدور الثالث لبطولة أستراليا المفتوحة للتنس يوم الجمعة.

وظهرت أنيسيموفا بأداء رائع لتطيح باللاعبة اليابانية وتحبط كل من انتظر مواجهة بين أوساكا، الفائزة بأربعة ألقاب بالبطولات الأربع الكبرى، والأسترالية آشلي بارتي المصنفة الأولى عالميا في الدور الرابع.

وأبلغت أنيسيموفا الصحفيين "أريد أن أشبع من هذه اللحظة، أنا في قمة السعادة وكانت مباراة مذهلة ومتقاربة جدا".

وأضافت "من المؤسف عدم فوزنا سويا لأن هذه المباريات شاقة وهي فتاة لطيفة حقا".

ونالت أوساكا، التي حققت كل ألقابها الأربعة على ملاعب صلبة، فرصتين لحسم اللقاء في الشوط العاشر بالمجموعة الفاصلة.

لكنها بدت بلا حول ولا قوة أمام أنيسيموفا (20 عاما)، التي تراجع تصنيفها بسبب الإصابات، وأنقذت الفرصتين ثم اغتنمت أول فرصة في الشوط الفاصل المثير بإرسال ساحق لتظفر باللقاء.

وألقت اللاعبة الأمريكية بالمضرب وبدت مذهولة وسط تصفيق حار من الجمهور بملعب مارجريت كورت.

وسددت أنيسيموفا، التي احتلت المركز 21 عام 2019 في أعلى تصنيف عالمي لها، 46 ضربة ناجحة في المباراة مقابل 21 فقط لأوساكا.

وواصلت أنيسيموفا التي فازت ببطولة تحضيرية في ملبورن قبل أولى البطولات الأربع الكبرى بالعام "كنت أفكر في أنه اختبار قوي لقياس قدراتي حاليا واعتقد أنني نلت جرعة ثقة ضخمة".

وهذه المرة الرابعة التي تخفق فيها أوساكا في الدفاع عن لقب كبير.

وأقرت اللاعبة اليابانية بأنها تفاجأت من سرعة ضربات أنيسيموفا التي تركت لها القليل من الوقت للتصرف.

وقالت أوساكا (24 عاما) التي غابت عن معظم موسم 2021 بسبب مشاكل تتعلق بالصحة الذهنية "اعتقد أنها ردت الضربات بشكل مذهل".

وأضافت "شعرت بأنها تقاتل بحياتها في بعض الأشواط، من المثير اللعب ضد منافسة مثلها وأشعر بأنني أريد التعلم منها وأود رد الضربات كما تفعل".

(إعداد أحمد مصطفى للنشرة العربية)

(c) Copyright Thomson Reuters 2022. Click For Restrictions -

https://agency.reuters.com/en/copyright.html