أنيسيموفا تشيد بأوساكا "الملهمة" لتحدثها عن الصحة النفسية والعقلية

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ملبورن (رويترز) - أشادت الأمريكية أماندا أنيسيموفا بنعومي أوساكا "الملهمة" لتحدثها عن قضايا الصحة النفسية والعقلية في الرياضة وذلك بعدما أطاحت باللاعبة اليابانية من بطولة أستراليا المفتوحة للتنس.

وانسحبت أوساكا من فرنسا المفتوحة العام الماضي بعد تغريمها وتهديدها بالاستبعاد من البطولة لرفضها حضور المؤتمرات الصحفية التي قالت إنها كانت سببا في الاكتئاب الذي عانت منه لسنوات.

وودعت أوساكا الحاصلة على أربعة ألقاب كبرى، والتي انسحبت أيضا من ويمبلدون 2021، بطولة أستراليا المفتوحة يوم الخميس بعد الخسارة 4-6 و6-3 و7-6 أمام أنيسيموفا في الدور الثالث.

وقالت أنيسيموفا للصحفيين "إنها شخصية ملهمة جدا. ما فعلته في العامين الماضيين كان مذهلا.

"سعدت جدا بمواجهتها اليوم. تعبر عن مشاعرها بصدق. أعلم أنها مرت بعام صعب جدا العام الماضي، لذلك أتعاطف معها.

"أنا نفسي مررت بعامين في غاية الصعوبة ولا أمانع في نشر أشياء على وسائل التواصل الاجتماعي وأحاول فقط توعية الأشخاص الذين يمرون أيضا بتجارب صعبة. أعتقد أنه من الرائع أن تكون مرتبطا بأشخاص يشاركونك نفس الأفكار".

وكانت اللاعبة الأمريكية بلغت أعلى مركز لها في التصنيف العالمي في 2019 حين احتلت المركز 21 لكنها عانت في آخر عامين لتتراجع للمركز 60 حاليا.

وستلعب أنيسيموفا مع الأسترالية آشلي بارتي المصنفة الأولى عالميا في الدور الرابع.

(إعداد أشرف حامد للنشرة العربية)

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