هيئة: زلزال بقوة 6.4 درجة يهز جنوب اليابان

أخبار اليابان

طوكيو (رويترز) - قالت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية إن زلزالا بلغت قوته المبدئية 6.4 درجة هز جنوب اليابان يوم الجمعة (صباح السبت بالتوقيت المحلي).

وقالت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية إن مركز الزلزال كان قبالة ساحل جزيرة كيوشو التي تقع في أقصى الجنوب ضمن الجزر الأربع الرئيسية لليابان.

وطبقا لهيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية لم يصدر تحذير من حدوث أمواج مد عاتية (تسونامي) ولم ترد تقارير فورية عن حدوث أضرار.

(اعداد أحمد حسن للنشرة العربية)

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