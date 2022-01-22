بايدن ورئيس وزراء اليابان يتعهدان بتعزيز التعاون الاقتصادي والأمني

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واشنطن-طوكيو (رويترز) - اتفق الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس وزراء اليابان فوميو كيشيدا خلال اجتماع عبر الانترنت يوم الجمعة على تعزيز التعاون بشأن القضايا الاقتصادية والأمنية الملحة ومن بينها الصين وصواريخ كوريا الشمالية ومخططات روسيا بشأن أوكرانيا.

وهذه أول محادثات جوهرية بين الجانبين منذ تولي كيشيدا منصب رئيس الوزراء في أكتوبر تشرين الأول وجاء بعد "مناقشات اثنين زائد اثنين" هذا الشهر التي عبر خلالها وزيرا خارجية ودفاع الدولتين الحليفتين منذ وقت طويل عن القلق الشديد من قوة الصين المتنامية وتعهدوا بالرد إذا لزم الأمر في حالة أي نشاط يزعزع الاستقرار في المحيطين الهندي والهادي.

وقال كيشيدا إنه وبايدن اتفقا على التعاون من أجل أن يكون المحيطان الهندي والهادي حرين ومفتوحين، كما اتفقا على التنسيق فيما يتعلق بالصين وقضية الصواريخ الكورية الشمالية، وأن يتعاونا أيضا بشأن أوكرانيا.

وأضاف أن اليابان ستستضيف اجتماعا للتجمع الرباعي الذي يضم الولايات المتحدة واليابان وأستراليا والهند في النصف الأول من العام الجاري خلال زيارة سيقوم بها بايدن لليابان. وقال مسؤول أمريكي كبير للصحفيين إن بايدن قبل الدعوة، وأشار إلى اعتزامه القيام بالزيارة في أواخر الربيع.

(إعداد محمد عبد اللاه للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)

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